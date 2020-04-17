Мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семинихин дал распоряжение перекопать дороги вокруг храмов УПЦ, отключить им электричество и воду, а также расторгнуть с ними договоры аренды. Соответствующее видео на днях опубликовал на своей странице в Facebook лидер местного отделения "Радикальной партии" Спартак Сергиенко

Вятрович использовал коронавирус, чтобы попытаться отобрать у УПЦ лавры © Facebook, Vitaliy Selyk

При этом Сергиенко поручил юристам немедленно написать в полицию заявление от его имени, чтобы против клириков УПЦ завели уголовное дело.

Также СМИ сообщают, что Сергиенко таким образом отреагировал на распространение в городе листовок, в которых верующим напоминают о необходимости ношения медицинских масок и возможности заходить в храмы только по два человека. Мэр сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила совершать религиозные обряды на территории города. Исключение — похороны.