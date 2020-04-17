«Экскаватор. Пусть он перекапывает вокруг церквей Московского патриархата дорогу, электрики пусть свет отключают, а водоканал воду пусть отключает у них… Пусть сейчас готовят решение на эту сессию, разорвать все договора аренды с московскими церквями», — распорядился на видео мэр Конотопа.
При этом Сергиенко поручил юристам немедленно написать в полицию заявление от его имени, чтобы против клириков УПЦ завели уголовное дело.
Также СМИ сообщают, что Сергиенко таким образом отреагировал на распространение в городе листовок, в которых верующим напоминают о необходимости ношения медицинских масок и возможности заходить в храмы только по два человека. Мэр сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила совершать религиозные обряды на территории города. Исключение — похороны.