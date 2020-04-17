«Что касается Зеленского, то, чтобы стать авторитарным лидером, ему надо кого-нибудь убить. Если не в прямом смысле, то в политическом. Он пока не смог разделаться даже с Порошенко, которому он обещал страшные кары в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Михеев.
Он отметил, что у Порошенко сейчас растет рейтинг, и Зеленский ничего не может с этим сделать.
В целом система украинской власти неэффективна из-за своей противоречивости: «с одной стороны, она ограничена разговорами о демократии, с другой — отсутствием реальных харизматичных личностей, которые бы имели способность к авторитарному управлению».
По словам Михеева, авторитаризм появляется там, где появляется группа людей, способных к авторитарному лидерству, чего в современной Украине не наблюдается.