На Украине не будет ни демократии, ни авторитаризма, так как в стране нет реальных харизматичных личностей, сказал политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру 15 апреля

«Что касается Зеленского, то, чтобы стать авторитарным лидером, ему надо кого-нибудь убить. Если не в прямом смысле, то в политическом. Он пока не смог разделаться даже с Порошенко, которому он обещал страшные кары в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Михеев.

«Ни два ни полтора». Политолог Михеев о политической системе Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

В целом система украинской власти неэффективна из-за своей противоречивости: «с одной стороны, она ограничена разговорами о демократии, с другой — отсутствием реальных харизматичных личностей, которые бы имели способность к авторитарному управлению».

По словам Михеева, авторитаризм появляется там, где появляется группа людей, способных к авторитарному лидерству, чего в современной Украине не наблюдается.