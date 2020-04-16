Агентство США по международному развитию опубликовало грант о финансировании программы по информационной интеграции Грузии на сумму 7,5 млн долларов (560 млн рублей), сообщает 16 апреля проект «АнтиПропаганда»

Грузия перестала быть для США любимой игрушкой, но они ее не бросят – эксперт Силаев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк описании гранта указывается, что Россия якобы оказывает на Грузию пагубное информационное влияние: занимается «дискредитацией» западных институтов ЕС и НАТО, «настраивает общественное мнение против них; распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения; распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США».

Также в документе говорится о неких «фабриках троллей», через которые Россия якобы влияет на грузинское население.

По гранту предполагается создать в Грузии инфраструктуру, включающую развитие независимых медиа, расследовательской журналистики, а также проведение кампаний медиаграмотности.

Этим планируется усилить разрыв культурно-исторических связей между Россией и Грузией, особенно с русскоговорящим населением. Кроме того, данная инфраструктура также позволит США усилить информационное давление на Россию.