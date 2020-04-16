В описании гранта указывается, что Россия якобы оказывает на Грузию пагубное информационное влияние: занимается «дискредитацией» западных институтов ЕС и НАТО, «настраивает общественное мнение против них; распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения; распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США».
Также в документе говорится о неких «фабриках троллей», через которые Россия якобы влияет на грузинское население.
По гранту предполагается создать в Грузии инфраструктуру, включающую развитие независимых медиа, расследовательской журналистики, а также проведение кампаний медиаграмотности.
Этим планируется усилить разрыв культурно-исторических связей между Россией и Грузией, особенно с русскоговорящим населением. Кроме того, данная инфраструктура также позволит США усилить информационное давление на Россию.