Националистический активист Сергей Стерненко, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление за незадекларированные часы. Об этом 15 апреля он сообщил в своем Facebook

Дело убийцы Стерненко: режим Зеленского не хочет разорвать порочный круг © Facebook, Александр Жирносенко «Она "забыла" задекларировать часы за 10 300$ и не указала, что является соучредителем и членом ГО "Харьковский правовой центр" совместно со своим мужем, подчиненным Авакова, Колесником и судьей Верховного суда Буралковым. Закон один для всех, как говорил Зеленский», — написал Стерненко.