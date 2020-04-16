В частности, Стерненко сообщил, что в понедельник, 13 апреля, направил заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможного совершения генеральным прокурором Венедиктовой преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.
«Она "забыла" задекларировать часы за 10 300$ и не указала, что является соучредителем и членом ГО "Харьковский правовой центр" совместно со своим мужем, подчиненным Авакова, Колесником и судьей Верховного суда Буралковым. Закон один для всех, как говорил Зеленский», — написал Стерненко.