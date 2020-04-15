Кличко подтвердил информацию СМИ, что накануне в кабинете Поворозника представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия.
«О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника будто бы поймали на взятке и задержали… Чиновник должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду!… Но если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит», — написал он.
Также Кличко потребовал от правоохранителей отказаться от политической ангажированности и передать дело Национальному антикоррупционному бюро.