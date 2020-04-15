Мэр Киева Виталий Кличко, который по совместительству является главой администрации города, допускает, что дело против его первого заместителя Николая Поворозника может быть возбуждено, чтобы дискредитировать столичную власть. Об этом 15 апреля он написал в своем Telegram-канале

СБУ подозревает первого заместителя Кличко в коррупции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк подтвердил информацию СМИ, что накануне в кабинете Поворозника представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия.

«О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника будто бы поймали на взятке и задержали… Чиновник должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду!… Но если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит», — написал он.

Также Кличко потребовал от правоохранителей отказаться от политической ангажированности и передать дело Национальному антикоррупционному бюро.