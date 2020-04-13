Лидером среди кандидатов на должность мэра Киева является Виталий Кличко, которого при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Об этом 13 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

Остальные кандидаты не набрали и 10%. Виталий Кличко. Биографическая справка © kiev.klichko.org

«Деятельностью городского главы Киева В. Кличко довольны 54%, недовольны — 32%, затруднились ответить — 14%. Работой столичного городского совета довольны 35%, недовольны — 35%, затруднились оценить — 28%», — говорится в сообщении.

Кроме того, 46% считают, что ситуация в Киеве в период управления городом Кличко улучшилась, 32% утверждают, что она не изменилась. Лишь 14% увидели ухудшение за этот период.

Опрос проводился 4-7 апреля среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса — CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.