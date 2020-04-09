Мужчина разрушил памятник ликвидаторам и жертвам Чернобыльской трагедии и после задержания не смог пояснить полиции мотивы своего поступка. Об этом 9 апреля сообщает Нацполиция Одесской области на своем сайте

Вандалы исписали граффити стелу «Крылья Победы» в Одессе - фото © "Думская"

«Молодой мужчина признался, что разрушил памятник, но почему и при каких обстоятельствах — однозначного ответа не дал, так как пребывает в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Сейчас с правонарушителем проводятся неотложные следственные мероприятия. Его действия квалифицированы как хулиганство — открыто производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.