Памятник находился в районном центре Ширяево Одесской области. Сотрудники территориального отделения полиции быстро установили личность подозреваемого — 29-летнего местного жителя.
«Молодой мужчина признался, что разрушил памятник, но почему и при каких обстоятельствах — однозначного ответа не дал, так как пребывает в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Сейчас с правонарушителем проводятся неотложные следственные мероприятия. Его действия квалифицированы как хулиганство — открыто производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.