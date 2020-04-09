Министерство энергетики Российской Федерации предложило ввести запрет импорта нефтепродуктов в страну в ближайшие полгода, пишет «Интерфакс» со ссылкой на предложения Минэнерго

«Внести в правительство проект решения о введении временного запрета на ввоз в РФ автомобильного бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей на шесть месяцев», — сообщается в документе.

Подарок для Лукашенко. Нефтяной коллапс резко улучшает позиции Белоруссии, но ненадолго © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Дмитрий Марунич в комментарии Украина.ру, этот запрет в основном коснется белорусских производителей. По его словам, это «некий элемент противостояния с Минском», который «может ударить по двум белорусским НПЗ».

Ранее об инициативе по запрету импорта нефтепродуктов сообщали источники на топливном рынке. По словам собеседников агентства, эта мера необходима, чтобы остановить рост ввоза более дешевых нефтепродуктов из-за границы.