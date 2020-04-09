«Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти необходимые финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», — сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля. Сейчас она на стадии финализации.
Программа «5-7-9» — это государственная программа компенсаций предпринимателям, которая берет на себя часть кредитной нагрузки. Программа была внедрена 1 января текущего года.