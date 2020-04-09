Правительство и Национальный банк Украины разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малому бизнесу. Об этом 9 апреля сообщается на сайте главы государства

Карантин убивает бизнес, а не коронавирус: только 3% украинских компаний выдержат длительную осаду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля. Сейчас она на стадии финализации.

Программа «5-7-9» — это государственная программа компенсаций предпринимателям, которая берет на себя часть кредитной нагрузки. Программа была внедрена 1 января текущего года.