Данные мониторинга в частности свидетельствуют о том, что квадратный метр жилья на первичном рынке подорожал на 0,1% за месяц, а по сравнению с показателем прошлого года цены на новые квартиры в Казахстане подросли на 7%.
«В марте текущего года, несмотря на кризисную ситуацию в стране и мире, цены на жилую недвижимость в Казахстане выросли. В среднем стоимость квадратного метра новых квартир составила 297,2 тысячи тенге (682 доллара) за квадратный метр», — говорится в сообщении.
Стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке составила 206,1 тысячи тенге (473 доллара) за один квадрат. За месяц цены выросли на 0,3%, а с аналогичным периодом прошлого года — на 7,4%.
Также в марте выросла и арендная плата на 1,6% за благоустроенное жилье, а за год аренда выросла в цене на 7,9%.
Больше всего за год цены на новое жилье подскочили в Кокшетау — до 224,2 тысячи (514 долларов) тенге за один квадратный метр. В тройку крупных городов по наибольшему росту цен на новое жилье также вошли Костанай (+12,3% за год) и Нур-Султан (+12% за год).