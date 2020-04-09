Цены на недвижимость в Казахстане продолжают расти несмотря на экономический кризис, вызванный в том числе низкими ценами на нефть, а также пандемию коронавируса. Об этом 9 апреля сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на исследование агентства Ranking.kz

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В марте текущего года, несмотря на кризисную ситуацию в стране и мире, цены на жилую недвижимость в Казахстане выросли. В среднем стоимость квадратного метра новых квартир составила 297,2 тысячи тенге (682 доллара) за квадратный метр», — говорится в сообщении.

Стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке составила 206,1 тысячи тенге (473 доллара) за один квадрат. За месяц цены выросли на 0,3%, а с аналогичным периодом прошлого года — на 7,4%.

Также в марте выросла и арендная плата на 1,6% за благоустроенное жилье, а за год аренда выросла в цене на 7,9%.

Больше всего за год цены на новое жилье подскочили в Кокшетау — до 224,2 тысячи (514 долларов) тенге за один квадратный метр. В тройку крупных городов по наибольшему росту цен на новое жилье также вошли Костанай (+12,3% за год) и Нур-Султан (+12% за год).