Сайт «Русского имперского движения», которое США 6 апреля внесли в список террористических организаций, был включен Министерством юстиции РФ в реестр экстремистских материалов еще восемь лет назад

«Сторонники превосходства белой расы». Почему США объявили террористами питерских монархистов © rusimperia.info был признан экстремистским решением Беляевского районного суда Оренбургской области от 20 августа 2012 года.

Кроме этого, экстремистскими материалами также признан один из номеров газеты «Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения» (решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 31.08.2009 г.) и номер общественно-политического журнала «Имперский курьеръ.

Накануне СМИ сообщили со ссылкой на координатора Госдепа США по противостоянию терроризму Натана Сейлса, что американские власти внесли РИД в список террористических организаций.

The New York Times допускает, что такие действия могут стать ответом на критику о том, что администрация США из политических соображений преуменьшает угрозу, исходящую от националистов, выступающих за превосходство белой расы.

Власти США не считают, что «Русское имперское движение» спонсируют российские власти, отмечает газета. Движение поддерживает неонацистские организации в скандинавских странах. Так, в 2017 году Русское имперское движение упоминалось в деле о трех гражданах Швеции, которые планировали провести нападения на беженцев.