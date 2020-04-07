Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что не надо было делать громкого брифинга по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до тех пор, пока дело не рассмотрели в суде. Об этом 7 апреля она рассказала в интервью «Украинской правде»

«Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно… Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат», — отметила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что ее заместитель занимается этим направлением, но дело сложное. Кроме того, генпрокурор считает, что из-за брифинга, который раньше дали по делу Шеремета у гражданского общества сформировалось испорченное восприятие. Следствие по делу Шеремета изначально работало на компрометацию СБУ — Попов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Брифинг по поводу расследования дела Шеремета прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, президент Владимир Зеленский, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и др.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, был взорван. В его убийстве обвиняют пятерых человек, среди которых есть участники силовой операции в Донбассе.