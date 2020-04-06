Артисты из России, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии присоединятся к телемарафону «Звезды против короны. Музыка объединяет!», в рамках которого дадут концерты прямо из дома в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщил канал «Муз-ТВ» 6 апреля

«Оставайся дома»: азербайджанские артисты при помощи музыки призывают к самоизоляции © скриншот видео Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi

«Впервые на российском телевидении пройдет масштабный музыкальный международный телевизионный марафон, в котором в уютной домашней обстановке звезды "Муз-ТВ" дадут эксклюзивные камерные концерты. Медийные лица — продюсеры, телеведущие, актеры театра и кино, спортсмены, врачи и многие другие поделятся положительными эмоциями, "антивирусным" настроением и выразят слова поддержки в эфире телеканала», — рассказали о проекте на телеканале.

В шоу примут участие российские исполнители Николай Басков, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Лолита, Лена Темникова, группы «Би-2» и «Звери», грузинский певец Сосо Павлиашвили, украинский дуэт Настя Каменских и Потап, иранец Arash, молдавская группа Doredos и другие. Ведущим марафона выступит Максим Галкин.

Специальными гостями проекта станут продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и телеведущая Ксения Собчак.

Кумиры покажут, как проводят дни в самоизоляции, «поделятся новыми идеями и возможностями, которые можно извлечь в сложившихся условиях, поддержат зрителей и главных героев сегодня — врачей и всех тех, кто трудится в эти дни на передовой в борьбе с вирусом».