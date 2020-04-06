Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта распространение коронавирусной инфекции пандемией. В связи с этим жители многих стран придерживаются режима самоизоляции.
«Впервые на российском телевидении пройдет масштабный музыкальный международный телевизионный марафон, в котором в уютной домашней обстановке звезды "Муз-ТВ" дадут эксклюзивные камерные концерты. Медийные лица — продюсеры, телеведущие, актеры театра и кино, спортсмены, врачи и многие другие поделятся положительными эмоциями, "антивирусным" настроением и выразят слова поддержки в эфире телеканала», — рассказали о проекте на телеканале.
В шоу примут участие российские исполнители Николай Басков, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Лолита, Лена Темникова, группы «Би-2» и «Звери», грузинский певец Сосо Павлиашвили, украинский дуэт Настя Каменских и Потап, иранец Arash, молдавская группа Doredos и другие. Ведущим марафона выступит Максим Галкин.
Специальными гостями проекта станут продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и телеведущая Ксения Собчак.
Кумиры покажут, как проводят дни в самоизоляции, «поделятся новыми идеями и возможностями, которые можно извлечь в сложившихся условиях, поддержат зрителей и главных героев сегодня — врачей и всех тех, кто трудится в эти дни на передовой в борьбе с вирусом».