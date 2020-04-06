По его словам, власти города планируют провести дезинфекционные работы по всему Тбилиси.
«Те конкретные улицы, которые являются наиболее людными, будут обработаны специальным растворами», — сообщил мэр.
Так, до проспекта Церетели были продезинфицированы проспект Пекина, улицы Костава и Меликишвили, территория Хуалинга, улица Кавтарадзе, проспект Казбеги, часть улиц в районе Глдани и на улице Бочоришвили.
Специальным раствором покрывают не только проезжую часть, но и тротуары, велодорожки, пандусы, мусорные контейнеры.
Подобная практика существует и в регионах. Ранее дезинфекцию прошли улицы и рынки Поти (регион Самегрело-Земо Сванети).
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 188 случаев заболевания коронавирусом, из которых два стали летальными.