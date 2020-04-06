Вечером 5 апреля в Тбилиси провели дезинфекцию на одном из центральных и загруженных проспектов города Церетели с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает Sputnik 6 апреля

В Грузии растет число зараженных коронавирусом, среди них пятеро детей © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

«Те конкретные улицы, которые являются наиболее людными, будут обработаны специальным растворами», — сообщил мэр.

Так, до проспекта Церетели были продезинфицированы проспект Пекина, улицы Костава и Меликишвили, территория Хуалинга, улица Кавтарадзе, проспект Казбеги, часть улиц в районе Глдани и на улице Бочоришвили.

Специальным раствором покрывают не только проезжую часть, но и тротуары, велодорожки, пандусы, мусорные контейнеры.

Подобная практика существует и в регионах. Ранее дезинфекцию прошли улицы и рынки Поти (регион Самегрело-Земо Сванети).

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 188 случаев заболевания коронавирусом, из которых два стали летальными.