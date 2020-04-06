Начало назначено на 19:00.
В состав украинской команды войдут представитель «Манчестер Сити» Александр Зинченко, игрок донецкого «Шахтера» Александр Зубков, защитник испанского «Леганеса» Василий Кравец и другие.
Самым звездным игроком команды соперника украинцев стал нападающий «Сельты» и сборной РФ Федор Смолов, компанию ему составят футболисты «Уфы» и московского «Локомотива» Вячеслав Кротов и Рифат Жемалетдинов, а также другие российские спортсмены.
CS:GO — популярная у любителей компьютерных игр «стрелялка», в рамках которой две команды — террористы и бойцы спецназа — охотятся на друг друга. Победителем по итогам серии раундов становится та команда, которая «уничтожит» большее количество оппонентов.