Известные украинские футболисты сойдутся в виртуальном шоу-поединке со своими российскими коллегами в популярную многопользовательскую онлайн-игру Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Встреча пройдет в twitch-канале бывшего киберспортсмена, а ныне комментатора Арсения «Ceh9» Триноженко

«Все закрыто, едим чеснок, моем руки» — Зинченко рассказал, как в Англии пережидают коронавирус © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В состав украинской команды войдут представитель «Манчестер Сити» Александр Зинченко, игрок донецкого «Шахтера» Александр Зубков, защитник испанского «Леганеса» Василий Кравец и другие.

Самым звездным игроком команды соперника украинцев стал нападающий «Сельты» и сборной РФ Федор Смолов, компанию ему составят футболисты «Уфы» и московского «Локомотива» Вячеслав Кротов и Рифат Жемалетдинов, а также другие российские спортсмены.

CS:GO — популярная у любителей компьютерных игр «стрелялка», в рамках которой две команды — террористы и бойцы спецназа — охотятся на друг друга. Победителем по итогам серии раундов становится та команда, которая «уничтожит» большее количество оппонентов.