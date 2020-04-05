«У таких людей тоже при повторных находках вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение», — сказал медик.
На текущий момент более 1,2 млн человек заболели коронавирусом COVID-19, примерно 66,5 тыс. человек скончалось, около 253 тыс. — выздоровели. ВОЗ объявил инфекцию пандемией.
Из-за введенного карантина, по словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, мировая экономика остановилась, рецессия более сильная, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года.