После выздоровления от COVID-19 еще целый месяц человек «выделяет вирус», рассказал заместитель директора российского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов. Его слова приводит РИА Новости 5 апреля

«У таких людей тоже при повторных находках вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение», — сказал медик.

Крах украинского бизнеса, рекламы и доходов из-за коронавируса. «Косты» режут все © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Из-за введенного карантина, по словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, мировая экономика остановилась, рецессия более сильная, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года.