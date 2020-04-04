Американская исполнительница Алиша Бет Мур излечилась от коронавируса и собирается пожертвовать круглую сумму на борьбу с пандемией этого заболевания, охватившей весь мир. Об этом сама певица Pink 4 апреля сообщила в своем Twitter

Вирусолог из США: Коронавирус — это не про экономические противоречия и биологическую войну © Биомедицинский холдинг Атлас

Pink самоизолировалась у себя дома и соблюдала все рекомендации медиков.

Два дня назад повторное тестирование показало, что болезнь отступила. Певица подвергла критике власти США за недостаточные меры по ранней диагностике заболевания у граждан страны.

«Люди должны знать, что эта болезнь может коснуться всех: молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых, и нужно, чтобы тестирование было бесплатным и широко доступным для всех», — написала она.

Pink готова перевести врачам из Филадельфии и Лос-Анджелеса, которые лечат больных с коронавирусом по по 500 млн долларов.