По словам певицы, у нее и у ее трехлетнего сына Джеймсона симптомы COVID-19 появились две недели назад. К счастью, врач Алишы быстро сделал тесты на коронавирус, которые оказались положительными.
Pink самоизолировалась у себя дома и соблюдала все рекомендации медиков.
Два дня назад повторное тестирование показало, что болезнь отступила. Певица подвергла критике власти США за недостаточные меры по ранней диагностике заболевания у граждан страны.
«Люди должны знать, что эта болезнь может коснуться всех: молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых, и нужно, чтобы тестирование было бесплатным и широко доступным для всех», — написала она.
Pink готова перевести врачам из Филадельфии и Лос-Анджелеса, которые лечат больных с коронавирусом по по 500 млн долларов.