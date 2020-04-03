Принятие закона о рынке земли Верховной Рады нанесло удар по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру 3 марта

Принятый Верховной Радой непопулярный закон о рынке сельхозземель позволит иностранцам скупать украинские угодья. Международные кредиторы выдвинули принятие этого закона условием для получения кредитов, без которых украинская экономика вскоре может рухнуть.

«Это не усилит власть, хотя она показала способность продавливать необходимые законы. Но это усиливает противоречия внутри «Слуги народа», внутри президентской команды.Поддержка партий Порошенко и Вакарчука [при голосовании о земле] — это «поцелуй Иуды», а не реальное союзничество, которое усиливает «Слугу народа» и в целом команду Зеленского», — подчеркнул Карасев.

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По его словам, «несмотря на позитивную арифметику, если подходить с точки зрения высшей политической математики, то здесь власть уходит в минус, а не в плюс, поскольку в политике все же доминируют больше высшие математические формулы, а не простая бухгалтерская арифметика».