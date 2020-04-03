Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал решение украинских властей об ужесточении карантина. Об этом 2 апреля он написал в своем Telegram-канале

Комаровского возмутил тот факт, что власти разрешили выгуливать в парках животных, но запретили гулять с детьми.

«Наше чудесное и заботливое правительство решило, что "запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости". Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя», — написал Комаровский.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом, 23 человека скончались, 19 заболевших выздоровели.