Комаровского возмутил тот факт, что власти разрешили выгуливать в парках животных, но запретили гулять с детьми.
«Наше чудесное и заботливое правительство решило, что "запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости". Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя», — написал Комаровский.
Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины намерен усилить ряд мер безопасности по борьбе с коронавирусом. Так, введен запрет на появление в общественных местах без маски или респиратора, посещение парков и детских площадок.
Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом, 23 человека скончались, 19 заболевших выздоровели.