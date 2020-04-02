Принятие закона о рынке земли на Украине просто активизировало договоренности о купле/продаже земли, которые заключались уже давно. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру 1 апреля

Битва мнений. Открытие рынка земли на Украине: «за» и «против» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Дудчака, факт принятия такого закона означает, что нынешнее руководство страны «на задних лапках танцует по указке внешнего руководства, которое было основным спонсором и организатором переворота в 2014 году».

«Смешно, когда некоторые пропагандисты всех этих мероприятий говорят, что концентрации участков земли в одних руках или продажи иностранцам не будет. На самом деле продажа земли и передел ее шел не первый год. Когда не действовал мораторий, заключались сделки по купле/продаже… Много земли уже перешло к другим собственникам через выдачу кредитов, которые никто не собирался отдавать», — отметил эксперт.

В частности, по его словам, есть способ передачи земли в пользование с получением за это денег как за продажу, но с оговоркой, что земля перейдет в собственность после принятия соответствующих законов. Таким законом стал документ о рынке земли.

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