В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
По мнению Дудчака, факт принятия такого закона означает, что нынешнее руководство страны «на задних лапках танцует по указке внешнего руководства, которое было основным спонсором и организатором переворота в 2014 году».
«Смешно, когда некоторые пропагандисты всех этих мероприятий говорят, что концентрации участков земли в одних руках или продажи иностранцам не будет. На самом деле продажа земли и передел ее шел не первый год. Когда не действовал мораторий, заключались сделки по купле/продаже… Много земли уже перешло к другим собственникам через выдачу кредитов, которые никто не собирался отдавать», — отметил эксперт.
В частности, по его словам, есть способ передачи земли в пользование с получением за это денег как за продажу, но с оговоркой, что земля перейдет в собственность после принятия соответствующих законов. Таким законом стал документ о рынке земли.
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