Она призвала самоизолироваться всех, кто контактировал с ней в последнее время.
«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала женщина.
Скороход попала в Верховную Раду при поддержке президентской партии «Слуга народа», однако из-за разногласий с руководством в ноябре 2019 года была исключена из парламентской фракции.
Первым заразившимся коронавирусом нардепом стал парламентарий от группы «Доверие» Сергей Шахов.
Позднее коронавирус был обнаружен у депутата Верховной Рады Сергей Рудика и у депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева.