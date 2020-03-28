Тест на коронавирус депутата верховной Рады Анны Скороход оказался положительным. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале 28 марта

Она призвала самоизолироваться всех, кто контактировал с ней в последнее время.

«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала женщина.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первым заразившимся коронавирусом нардепом стал парламентарий от группы «Доверие» Сергей Шахов.

Позднее коронавирус был обнаружен у депутата Верховной Рады Сергей Рудика и у депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева.