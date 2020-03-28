Сейм Польши в рамках комплекса мер по борьбе с эпидемией коронавируса внес изменения в избирательный кодекс, которые предусматривают заочное голосование для людей старше 60 лет и лиц, находящихся в изоляции или домашнем карантине. Об этом 28 марта сообщает Sputnik Польша

Польский журналист Корейба: Рейтинг властей в Польше стремительно растёт © Facebook, Kuba Korejba

Принятые парламентом изменения также позволяют пожилым избирателям и инвалидом вместо заочного голосования выбрать голосование по доверенности. О намерении проголосовать заочно нужно будет сообщить за 15 дней до выборов, а если в случае карантина — за 5 дней.

Эти изменения вызвали бурную реакцию части оппозиции. Так, депутат оппозиционной «Гражданской коалиции» Бартоломей Сенкевич заявил, что поправки «нарушают все правила избирательного законодательства».

По последним данным коронавирусная инфекция подтверждена в Польше у 1436 человек, 16 из них скончались. Ранее в стране был введен режим эпидемии.