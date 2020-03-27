«Да, это шанс. Та же Тимошенко говорила, что в китайском иероглифе первая часть слова «кризис» означает «опасность», а вторая — «шанс». То есть всякий кризис действительно дает шанс стране стать более субъектной», — указал эксперт.
Однако, по его мнению, для этого нужно принимать достаточно жесткие меры, в том числе вносить изменения в Конституцию и заключать новый общественный договор. Пойдет ли на это президент Владимир Зеленский — большой вопрос, добавил Чаплыга.
Скорее всего, Украине этот шанс упустит и, очевидно, можно будет ожидать серьезных социально-экономических последствий кризиса уже к началу лета, заключил собеседник издания.