Экономический кризис и пандемия коронавируса действительно дают Украине стать более субъектной, но для этого нужно принимать очень жесткие меры. Об этом рассказал политтехнолог Михаил Чаплыга в интервью изданию Украина.ру

Политолог Чаплыга: Кризис и карантин дают шансы олигархам взять под контроль Украину © Facebook Михаила Чаплыги

Однако, по его мнению, для этого нужно принимать достаточно жесткие меры, в том числе вносить изменения в Конституцию и заключать новый общественный договор. Пойдет ли на это президент Владимир Зеленский — большой вопрос, добавил Чаплыга.

Скорее всего, Украине этот шанс упустит и, очевидно, можно будет ожидать серьезных социально-экономических последствий кризиса уже к началу лета, заключил собеседник издания.