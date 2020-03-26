«Если Украина выберет дефолт как "легкий ответ на сложные вопросы", то нам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию. В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но избавит нас от доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем — пик проблем впереди», — написал Гончарук.
Он также предрекает очереди безработных, разрушенные планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40 гривен.
По состоянию на 26 марта официальный курс доллара на Украине равен 27,96 гривны.