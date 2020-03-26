Украине категорически нельзя допустить даже вероятности дефолта в связи с ситуацией с коронавирусом из-за необходимости выплачивать в текущем году внешние долги. Об этом 26 марта экс-премьер Алексей Гончарук рассказал в колонке на LIGA.net

Гончаров: Глава Кабмина ищет подходящий повод, чтобы объявить дефолт © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк написал Гончарук.

Он также предрекает очереди безработных, разрушенные планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40 гривен.

По состоянию на 26 марта официальный курс доллара на Украине равен 27,96 гривны.