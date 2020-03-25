Если Украина попросит помощи у России в борьбе с коронавирусом, Москве это не составит большого труда. При этом есть один серьезный нюанс. Об этом рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в своем личном блоге в YouTube

Гаспарян объяснил, почему на самом деле Аваков заговорил об угрозе голода для украинцев © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк Евгений Червоненко высказывал мнение, что в вопросе борьбы с пандемией Запад от Украины отвернулся, а Россия в трудную минуту поможет.

«Понимаю, что украинцы с благодарностью примут помощь России. Но, согласно решению Верховной рады, у нас идет война. Может, украинцам стоит спросить за это со своих политиков?» — задается вопросом эксперт.

Украина и ее проблемы, как отмечает Гаспарян, никого не интересуют, так как в помощи сегодня нуждается абсолютно любая страна, поэтому, по его мнению, мысли об обращении за помощью к России выглядят вполне здраво.

Публицист также обратил внимание, что, высказывая катастрофические прогнозы о судьбе страны из-за коронавируса, украинская власть пытается самоустраниться от решения реальных проблем страны.