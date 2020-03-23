Окружной суд Гааги из-за пандемии коронавируса временно остановил слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом «Боинг-777», следовавшем рейсом MH17. Об этом сообщает BBC 23 марта

Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан, отмечали ранее в посольстве РФ в Голландии.

По мнению дипломатов, это делается для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии.

Отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.

«Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.