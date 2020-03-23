Российское правительство отменило запрет на въезд в страну для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на днях на портале правовой информации

Елена Блоха: «В ДНР наращивают темп выдачи российских паспортов» © Facebook, Елена Блоха сказано, что решение продиктовано принципами гуманности и связано с экономической и транспортной блокадой этих территорий Украиной. Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль для приезжающих. На прошлой неделе российские власти временно ограничили въезд жителям Донбасса из-за коронавируса. Мера не распространялась на людей с российским паспортом. По данным украинского омбудсмена, по состоянию на 19 марта в ДНР и ЛНР было более 600 жителей с подозрением на коронавирус, но для постановки диагноза там нет тест-систем.