В документе сказано, что решение продиктовано принципами гуманности и связано с экономической и транспортной блокадой этих территорий Украиной.
Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль для приезжающих.
На прошлой неделе российские власти временно ограничили въезд жителям Донбасса из-за коронавируса. Мера не распространялась на людей с российским паспортом.
По данным украинского омбудсмена, по состоянию на 19 марта в ДНР и ЛНР было более 600 жителей с подозрением на коронавирус, но для постановки диагноза там нет тест-систем.