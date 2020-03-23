Литва на три дня продлила действие транзитного коридора для иностранцев, возвращающихся домой через территорию республики. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на трансляцию заседания правительства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Рита Тамашунене, транзитный коридор будет действовать до 00:00 26 марта. Она также отметила необходимость обеспечить иностранцам сопровождение с момента прибытия в страну до момента выезда.

По словам Тамашунене, упрощенный транзит из России в Калининградскую область и обратно осуществляется только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.

Власти Литвы объявили в стране карантин с 16 по 30 марта. По данным Минздрава, в республике коронавирусом заразились 143 человека, из них один скончался и один выздоровел.