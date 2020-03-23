Как заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене, транзитный коридор будет действовать до 00:00 26 марта. Она также отметила необходимость обеспечить иностранцам сопровождение с момента прибытия в страну до момента выезда.
По словам Тамашунене, упрощенный транзит из России в Калининградскую область и обратно осуществляется только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.
Власти Литвы объявили в стране карантин с 16 по 30 марта. По данным Минздрава, в республике коронавирусом заразились 143 человека, из них один скончался и один выздоровел.