В Германии молодые люди, привыкшие к комфорту, не понимают карантинных мер предосторожности и совершают глупые поступки. Об этом немецкий политолог Александр Рар рассказал в интервью изданию Украина.ру 21 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Они могут не проявлять солидарности с людьми старшего поколения, для которых заболеть коронавирусом означает подвергнуться серьезной опасности. Они иногда начинают шутить, кашляя на стариков. Некоторые отморозки даже проводят у себя корона-пати, распивая водку и куря траву. Мол, мы не заболеем», — рассказал Рар.

Политолог отметил, что в целом канцлер и другие правительственные чиновники Германии просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками. При этом покупать они рекомендуют быстро, беря только самое нужное, после чего сразу возвращаться домой.

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