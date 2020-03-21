По его словам, сейчас власти и общество Германии давят на молодых людей, чтобы те прекратили «наплевательски» относиться к карантину. Эксперт считает, такое отношение к сложившейся ситуации связано с тем, что они выросли в комфорте и никогда не сталкивались с подобными серьезными ситуациями.
«Они могут не проявлять солидарности с людьми старшего поколения, для которых заболеть коронавирусом означает подвергнуться серьезной опасности. Они иногда начинают шутить, кашляя на стариков. Некоторые отморозки даже проводят у себя корона-пати, распивая водку и куря траву. Мол, мы не заболеем», — рассказал Рар.
Политолог отметил, что в целом канцлер и другие правительственные чиновники Германии просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками. При этом покупать они рекомендуют быстро, беря только самое нужное, после чего сразу возвращаться домой.
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