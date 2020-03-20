Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией. В мире COVID-19 выявили у более 245 тысяч человек. Свыше 10 тысяч заболевших скончались.
«Если сегодня ежедневно в стране производится 360 тысяч масок (из них 171 тысяча — маски многоразового использования), то в ближайшей перспективе стоит задача — и этого мы добьемся — увеличить объемы до 1 миллиона штук», — заявил Тугжанов на брифинге в пятницу в Астане.
В Казахстане 16 марта был введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Официально первые случаи заболевания в республике были зафиксированы 13 марта, на текущий момент их количество достигло 49.