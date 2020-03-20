Казахстан с населением около 18 млн человек увеличит производство медицинских масок с 360 тыс. в сутки до 1 млн штук, сказал заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов. Его слова приводит Sputnik 20 марта

Казахский эксперт рассказал, какие силы в стране бросили вызов системе власти Назарбаева © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Если сегодня ежедневно в стране производится 360 тысяч масок (из них 171 тысяча — маски многоразового использования), то в ближайшей перспективе стоит задача — и этого мы добьемся — увеличить объемы до 1 миллиона штук», — заявил Тугжанов на брифинге в пятницу в Астане.

В Казахстане 16 марта был введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Официально первые случаи заболевания в республике были зафиксированы 13 марта, на текущий момент их количество достигло 49.