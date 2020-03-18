«После получения информации о диагнозе господина Сергея я сразу же перешел в режим добровольного самоизоляции. Она продлится до 23 марта», — написал депутат.
Позднее пресс-секретарь «Голоса» Ярема Дух сообщил, что такое решение приняли все депутаты, контактировавшие с Шаховым, однако не уточнил их число. По его словам, депутаты минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях на безопасной дистанции.
Кроме того, глава комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от «Слуги народа» Олег Бондаренко заявил, что все депутаты, входящие в состав комитета, также самоизолируются.
«Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции», — сказал он.
По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Бондаренко добавил, что пока тесты никто делать не будет.