Ряд депутатов Верховной Рады заявили, что самоизолировались после того, как у их коллеги из депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова подтвердился коронавирус. Об этом, в частности, сказал парламентарий от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин 18 марта на странице в Facebook

Больной коронавирусом депутат Шахов рассказал, в какой стране на самом деле был © Facebook/Сергей Шахов

Позднее пресс-секретарь «Голоса» Ярема Дух сообщил, что такое решение приняли все депутаты, контактировавшие с Шаховым, однако не уточнил их число. По его словам, депутаты минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях на безопасной дистанции.

Кроме того, глава комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от «Слуги народа» Олег Бондаренко заявил, что все депутаты, входящие в состав комитета, также самоизолируются.

«Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции», — сказал он.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Бондаренко добавил, что пока тесты никто делать не будет.