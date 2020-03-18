Введение карантина на Украине может обернуться настоящей трагедией, из-за которой умрет еще больше людей, чем от коронавируса. Об этом заслуженный экономист Украины Виктор Суслов заявил в своей статье на «Главреде» 17 марта

Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

«Карантинные и ограничительные меры, принятые в Украине и связанные с ведением экономической деятельности, станут тяжелым ударом по украинской экономике и резко усугубят бюджетный кризис в стране, который развивается с декабря прошлого года. Неизбежно эти меры приведут и к снижению жизненного уровня украинцев, заставив их расходовать значительную часть своих сбережений, у кого они есть, на то, чтобы жить. И заставив голодать тех, у кого сбережений нет», — заявил Суслов.

Более того, закрытие магазинов, по мнению эксперта, вернет на Украину торговлю «из-под полы», то есть будет порожден целый сектор теневой торговли, которая будет вестись не через официальные магазины, а через какие-то склады и подсобки, без уплаты налогов.

В связи с этим, по мнению экономиста, необходимо тщательно следить за ситуацией с экономикой, чтобы не произошло так, что от «этих мероприятий от голода умрет больше украинцев, чем от коронавируса».