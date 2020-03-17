Власти Литвы с 16 марта ввели двухнедельный карантин в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Через границы республики пропускают только грузы первой необходимости.
«Мы понимаем сложность ситуации и проблемы, с которыми сталкивается население, поэтому мы позволим клиентам Ignitis откладывать платежи в течение периода карантина, а в особо сложных случаях платежи могут быть распределены на более длительный период", — цитирует Sputnik директора Ignitis Group Дарюса Майкштенаса.
Как сообщает Минэнерго, жители Литвы при необходимости смогут еще месяц не платить за газ и электричество, потребленные во время карантина.
В настоящее время в Литве зарегистрировали 17 случаев COVID-19. Одного из пациентов врачи вылечили и отпустили домой.