Власти Литвы на время карантина решили облегчить бремя коммунальных платежей гражданам, которые испытывают финансовые трудности. Об этом 17 марта сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики

Власти Литвы с 16 марта ввели двухнедельный карантин в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Через границы республики пропускают только грузы первой необходимости.

«Мы понимаем сложность ситуации и проблемы, с которыми сталкивается население, поэтому мы позволим клиентам Ignitis откладывать платежи в течение периода карантина, а в особо сложных случаях платежи могут быть распределены на более длительный период", — цитирует Sputnik директора Ignitis Group Дарюса Майкштенаса.

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В настоящее время в Литве зарегистрировали 17 случаев COVID-19. Одного из пациентов врачи вылечили и отпустили домой.