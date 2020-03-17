Пока потенциальный генпрокурор исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований.
По словам депутата от «Слуги народа» Александра Качура, Рада на внеочередном заседании 17 марта может назначить генпрокурора и министра экономики.
Пока потенциальный генпрокурор исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований.
По словам депутата от «Слуги народа» Александра Качура, Рада на внеочередном заседании 17 марта может назначить генпрокурора и министра экономики.
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