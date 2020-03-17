СМИ сообщили, что и.о. главы ГБР Венедиктова займет место Рябошапки
СМИ сообщили, что и.о. главы ГБР Венедиктова займет место Рябошапки
© Facebook, Ирина Венедиктова
Пока потенциальный генпрокурор исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований.

По словам депутата от «Слуги народа» Александра Качура, Рада на внеочередном заседании  17 марта может назначить генпрокурора и министра экономики.

 