Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. Соответствующий документ 16 марта опубликовали на сайте украинского парламента

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