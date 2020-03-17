Ситуация с коронавирусом может привести к крушению политического режима на Украине, и Союз добровольцев Донбасса сможет воспользоваться этим, рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру 16 марта

Во главе Украины стоит непрофессионал без политического опыта, в критической ситуации он может не справиться и впасть в ступор либо бежать из страны, полагает эксперт.

«То есть, нам нужно готовиться к тому, что в какой-то момент режим вообще рухнет, и тогда начнется скоротечная, в течение нескольких дней, схватка за власть в Украине. Вот нужно быть к этому готовым», — сказал Марков.

Сергей Марков: Нужно быть готовым к тому, что коронавирус на Украине спровоцирует крушение режима © РИА Новости, Нина Зотина

«Вот туда они должны готовиться войти в критический момент, занять главные административные здания и перехватить падающую власть», — подчеркнул Марков.

В субботу, 14 марта, в Подмосковье состоялась экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса. На ней присутствовали экс-помощник президента России Владислав Сурков, бывший премьер-министр ДНР, председатель правления СДД Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук и известный предприниматель Константин Малофеев.