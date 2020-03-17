Во главе Украины стоит непрофессионал без политического опыта, в критической ситуации он может не справиться и впасть в ступор либо бежать из страны, полагает эксперт.
«То есть, нам нужно готовиться к тому, что в какой-то момент режим вообще рухнет, и тогда начнется скоротечная, в течение нескольких дней, схватка за власть в Украине. Вот нужно быть к этому готовым», — сказал Марков.
По его мнению, в такой момент в дело может вступить Союз добровольцев Донбасса, выйти за пределы ДНР и ЛНР и выдвинуться в сторону подконтрольных Киеву районов Донбасса, а также Одессы и Харькова.
«Вот туда они должны готовиться войти в критический момент, занять главные административные здания и перехватить падающую власть», — подчеркнул Марков.
В субботу, 14 марта, в Подмосковье состоялась экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса. На ней присутствовали экс-помощник президента России Владислав Сурков, бывший премьер-министр ДНР, председатель правления СДД Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук и известный предприниматель Константин Малофеев.