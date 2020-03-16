Минск изучает возможность осуществления поставок нефти из Соединенных Штатов Америки, сообщает Sputnik Белоруссия 16 марта со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим»

В пятницу, 13 марта, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил готовность американских компаний начать немедленную продажу нефти Беларуси по конкурентным рыночным ценам.

«Мы не исключаем такой возможности, и такая работа ведется», — цитирует Sputnik представителя концерна «Белнефтехим».

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По словам представителей «Белнефтехима», в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке «есть множество возможностей и предложений, которые нужно изучать и просчитывать».