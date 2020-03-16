В пятницу, 13 марта, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил готовность американских компаний начать немедленную продажу нефти Беларуси по конкурентным рыночным ценам.
«Мы не исключаем такой возможности, и такая работа ведется», — цитирует Sputnik представителя концерна «Белнефтехим».
Как отметили на предприятии, в связи с возможными поставками нефти из США «в этом направлении ведется работа с Литвой и Латвией».
По словам представителей «Белнефтехима», в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке «есть множество возможностей и предложений, которые нужно изучать и просчитывать».