Почти 30 депутатов Верховной Рады от пропрезидентской фракции потребовали от главы государства Владимира Зеленского не допустить создания Консультативной группы при участи ДНР и ЛНР в Минске. Соответствующее обращение опубликовал у себя в Facebook скандальный депутат Никита Потураев в пятницу, 13 марта

Ранее украинские СМИ опубликовали фото документов, якобы подписанных в Минске, в которых прописано создание Консультативной группы при участии представителей Донецкой и Луганской народных республик, Украины, а также России, Франции и Германии.

Сторонники украинской «партии войны» заявили, что таким образом Киев будет вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, а Россия будет лишь посредником в этих консультациях, а не стороной конфликта, как привыкли утверждать представители киевского режима после госпереворота 2014 года.

«Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями», — говорится в заявлении «слуг народа».

Потураев сотоварищи также призвали Зеленского «обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров».

Список депутатов, подписавших обращение.