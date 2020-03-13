Ранее украинские СМИ опубликовали фото документов, якобы подписанных в Минске, в которых прописано создание Консультативной группы при участии представителей Донецкой и Луганской народных республик, Украины, а также России, Франции и Германии.
Сторонники украинской «партии войны» заявили, что таким образом Киев будет вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, а Россия будет лишь посредником в этих консультациях, а не стороной конфликта, как привыкли утверждать представители киевского режима после госпереворота 2014 года.
«Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями», — говорится в заявлении «слуг народа».
Потураев сотоварищи также призвали Зеленского «обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров».