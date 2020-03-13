Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий 13 марта опубликовал в своем Telegram-канале призыв к сторонникам прийти на суд над националистами, которые накануне атаковали советника секретаря СНБО Сергия Сивохо

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Билецкий призвал соратников прийти в Печерский суд к 15:00 (16:00 мск).

«Сейчас это суд не только над тремя ветеранами, а над всем украинским сообществом — сможем ли мы противодействовать капитуляции, не испугаемся ментов и изоляторов. Мы будем противодействовать. Призываю абсолютно каждого ветерана, националиста, украинца приехать и поддержать своих!» — написал лидер «Нацкорпуса».