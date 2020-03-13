В четверг, 12 марта, Сивохо собирался представить свою «Национальную платформу примирения и единства», однако мероприятие было сорвано радикалами, которые повалили советника секретаря СНБО на пол и всячески оскорбляли его. Полиция сумела задержать нападавших, которых позднее отпустили, назначив суд над ними на следующий день.
Билецкий призвал соратников прийти в Печерский суд к 15:00 (16:00 мск).
«Сейчас это суд не только над тремя ветеранами, а над всем украинским сообществом — сможем ли мы противодействовать капитуляции, не испугаемся ментов и изоляторов. Мы будем противодействовать. Призываю абсолютно каждого ветерана, националиста, украинца приехать и поддержать своих!» — написал лидер «Нацкорпуса».