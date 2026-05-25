Иранские СМИ опровергли 60-дневное перемирие в сделке с США. Главное к этому часу - 25.05.2026 Украина.ру
Иранские СМИ опровергли 60-дневное перемирие в сделке с США. Главное к этому часу
2026-05-25T01:15
2026-05-25T01:18
Иранские СМИ опровергли 60-дневное перемирие в сделке с США. Главное к этому часу

01:15 25.05.2026 (обновлено: 01:18 25.05.2026)
 
© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
По утверждению агентства Tasnim, предыдущие сообщения являются неверным толкованием текста предварительного договора. Проект соглашения вместо этого касается прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан. Вопросы Ормузского пролива и морской блокады будут рассмотрены в течение 30 дней. Переговоры по ядерной программе запланированы на отдельный 60-дневный период.
Другие новости к этому часу:
🟦 Если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана, утверждает госсекретарь США Марко Рубио;
🟦 Сделка США и Ирана еще не полностью согласована, утверждает американский президент Дональд Трамп;
🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив;
🟦 Журналистка французской радиостанции RFI уклонилась от ответов на вопросы телеканала RT о том, что она думает по поводу увиденного в Старобельске в ЛНР после удара ВСУ по городу.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая.
