Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов
Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
В среду, 11 марта, участники ТКГ в Минске обсудили создание Консультативного совета с участием представителей «нормандского формата», который, по мнению замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, сделает возможным диалог Киева с Донбассом.

«Речь идет о создании Консультативного совета при политической подгруппе. В равных пропорциях там будут представлены стороны конфликта — Украина и самопровозглашенные республики Донбасса. Также в качестве наблюдателей без права голоса будут участвовать представители России, Германии, Франции и ОБСЕ», — рассказал источник.

Больше новостей о ходе урегулирования ситуации в Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру

По его словам, по сути это будет прямой диалог между Украиной и представителями Донецка и Луганска, «который долго блокировался Киевом и без которого не может быть урегулирования».

Согласно данным информатора, регламент работы нового органа должна утвердить контактная группа на следующем заседании в Минске.