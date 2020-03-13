Консультативный совет с участием представителей «нормандской четверки» будет создан в рамках нового механизма политического урегулирования. Об этом 12 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе по организации переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ)

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрия Козака, сделает возможным диалог Киева с Донбассом.

«Речь идет о создании Консультативного совета при политической подгруппе. В равных пропорциях там будут представлены стороны конфликта — Украина и самопровозглашенные республики Донбасса. Также в качестве наблюдателей без права голоса будут участвовать представители России, Германии, Франции и ОБСЕ», — рассказал источник.

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По его словам, по сути это будет прямой диалог между Украиной и представителями Донецка и Луганска, «который долго блокировался Киевом и без которого не может быть урегулирования».

Согласно данным информатора, регламент работы нового органа должна утвердить контактная группа на следующем заседании в Минске.