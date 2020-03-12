Пассажир рейса Таллин - Санкт-Петербург испытал на себе гнев своих попутчиков, когда у него в салоне автобуса случился приступ кашля. Об этом 12 марта сообщает издание Rus.Delfi, корреспондент которого тоже путешествовал этим рейсом

Официально: Коронавирус признан всемирной эпидемией © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

На российской границе мужчину обследовал представитель Роспотребнадзора с тепловизором, задокументировав результаты. В итоге автобус со всеми пассажирами все же пропустили через границу.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире к 12 марта составило 125 тысяч человек, более 4,6 тысячи погибли. В России зафиксировали 28 случаев Covid-19.