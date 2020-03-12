На закашлявшегося мужчину другие пассажиры обрушились с нецензурной бранью. Эстонские пограничники попросили его выйти, измерили температуру и записали данные родственников и близких.
На российской границе мужчину обследовал представитель Роспотребнадзора с тепловизором, задокументировав результаты. В итоге автобус со всеми пассажирами все же пропустили через границу.
Общее количество зараженных коронавирусом в мире к 12 марта составило 125 тысяч человек, более 4,6 тысячи погибли. В России зафиксировали 28 случаев Covid-19.