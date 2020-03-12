По ее словам, во время вспышки кори в 2018-2019 годы, ее команда заставляла региональные департаменты здравоохранения говорить правду о количестве случаев болезни.
Она отметила важность того, чтобы управленцы на местах и медицинские работники были ответственными и не боялись правды.
«Не надо стесняться или беспокоиться о том, что можно выглядеть плохо или быть "проблемным" на фоне других регионов. Говорить открыто и честно о подозрениях в COVID-19, требовать проведения тестов, надлежащего количества средств индивидуальной защиты, а главное — объективной и честной информации. Как показала нам ситуация с корью — это очень важно», — написала она.