Украинские власти ведут слабую коммуникацию с населением относительно противодействия коронавирусу. Об этом 11 марта заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook

Украина закупила почти 20 тысяч упаковок быстрых тестов на коронавирус © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Она отметила важность того, чтобы управленцы на местах и медицинские работники были ответственными и не боялись правды.

«Не надо стесняться или беспокоиться о том, что можно выглядеть плохо или быть "проблемным" на фоне других регионов. Говорить открыто и честно о подозрениях в COVID-19, требовать проведения тестов, надлежащего количества средств индивидуальной защиты, а главное — объективной и честной информации. Как показала нам ситуация с корью — это очень важно», — написала она.