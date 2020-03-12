Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе обсудили обмен пленными, разведение войск, открытие КПВВ и создание Консультативного совета. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook 11 марта

Козак анонсировал создание механизма для прямого диалога Киева с Донбассом © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным ОПУ, стороны согласились предоставить в ТКГ перечень лиц для обмена и окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.

Также участники встречи обсудили вопрос разведения сил и средств, вопрос одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье, а также введение Консультативного совета.

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«Подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандской формате"», — говорится в сообщении.

Ранее Козак отметил, что Консультативный совет сделает возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом. По его словам, данный механизм уже согласован и может быть утвержден на следующем заседании ТКГ.