В среду, 11 марта, в Минске состоялось заседание ТКГ, в рамках которого встретились замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным ОПУ, стороны согласились предоставить в ТКГ перечень лиц для обмена и окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.
Также участники встречи обсудили вопрос разведения сил и средств, вопрос одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье, а также введение Консультативного совета.
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«Подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандской формате"», — говорится в сообщении.
Ранее Козак отметил, что Консультативный совет сделает возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом. По его словам, данный механизм уже согласован и может быть утвержден на следующем заседании ТКГ.