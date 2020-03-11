Балтийские элиты рискуют потерять многомиллиардные субсидии на проект Rail Baltica, которые они уже считали своими, рассказал политолог Семен Уралов в эфире Радио Sputnik 11 марта

«Кровь из носу». Уралов рассказал, на что готовы пойти страны Балтии ради белорусских денег © Facebook Семена Уралова

Политолог Семен Уралов полагает, что Rail Baltica — тупиковый проект, так как после падения транзита с Востока на Запад экономический смысл балтийских республик упал до нуля.

В связи с этим местные элиты Эстонии, Литвы и Латвии рассчитывали на многомиллиардные субсидии ЕС, однако Rail Baltica они не управляют и не смогут «присосаться» к финансовым потокам.

«Если мы посмотрим на бизнес балтийских элит времен независимости, их бизнес был в том, чтобы получать дотации из Брюсселя, осваивать их в своих интересах, а лишних граждан отправлять на заработки в Великобританию. Такой вот нехитрый мародерский бизнес», — пояснил политолог.

По его словам, Литва не хочет передавать финансовые потоки компании, подконтрольной Брюсселю, так как понимает, что потеряет доступ к многомиллиардным бюджетам.