Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал предложение депутатов Рады открыть для СМИ и общественности заседания правительства, что было введено при экс-премьере Арсении Яценюке и отменено при экс-главе Кабмина Алексее Гончаруке. Об этом 11 марта сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в Facebook

От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«Победа… Премьер-министр Д. Шмыгаль пообещал, что уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых тайных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабмина», — написала она.

По ее словам, также правительство поддерживает инициативу фракции относительно внеочередного заседания Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике коронавируса.