Геращенко сообщила, что ее коллеги по фракции «Европейская солидарность» выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства.
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«Победа… Премьер-министр Д. Шмыгаль пообещал, что уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых тайных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабмина», — написала она.
По ее словам, также правительство поддерживает инициативу фракции относительно внеочередного заседания Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике коронавируса.