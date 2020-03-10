Постпред президента Украины в «АР Крым» Антон Кориневич считает, что восстанавливать водоснабжение региона до его возвращения в состав Украины нецелесообразно. Он заявил об этом в комментарии «Громадському радио» 9 марта

Шмыгаль за сутки трижды поменял позицию по поставкам воды в Крым, теперь он готов везти ее туда «хоть бутылями» © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль, несколько раз сменив свою позицию относительно поставок воды в Крым, заявил, что Украина будет это делать, но исключительно для нужд населения в случае необходимости или гуманитарной угрозы.

«Позиция представительства президента в Автономной республике Крым известна обществу — мы считаем, что до деоккупации рассматривать такой вариант не целесообразно», — заявил Кориневич.

Депутат Верховной Рады, экс-глава Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев также считает, что в Крыму достаточно питьевой воды для местных жителей.

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«Новоназначенный премьер-министр сказал, что нужно подавать воду в гуманитарных целях, ибо там наши граждане… Просто этот человек не знает, какие там настроения у людей. Той воды, которая есть в Крыму, достаточно, чтобы пить, но недостаточно для ведения сельского хозяйства, для огромного количества военных объектов, огромного строительства жилья для переселенцев из России… А мы говорим о каких-то гуманитарных вещах?» — сказал он.

Стоит отметить, что в Крыму скептически отнеслись к заявлениям Шмыгаля, однако отметили тенденцию к нормализации отношений. Так, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что, несмотря на позитивную смену тональности украинской власти в вопросе поставок воды, крымчанам не следует полагаться на это в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова.

* Организация запрещена в РФ