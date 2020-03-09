«Вся история духовного управления мусульман Киргизии — это история сплошной большой коррупции. О которой в силу того, что в республике открытая медиасреда, прекрасно осведомлено общество. То есть люди видят, что официальные муфтии продают места на Хадж в Мекку», — пояснил эксперт.
На этом фоне, отметил политолог, растет авторитет псевдорелигиозных джамаатов, берущих на себя заботу о социальной жизни своих членов, которые по сути выполняют государственные функции: помогают устроить на работу, выдают беспроцентные ссуды и так далее.
По мнению центральноазиатского экспертного сообщества, указал Грозин, Киргизия сейчас является самой исламизированной страной, поскольку там растет количество мечетей и медресе, которых больше, чем школ.
В каждом регионе действуют по несколько джамаатов — объединений людей, исповедующих ислам того или иного толка, которые абсолютно не контролируются духовным управлением мусульман Киргизии, подытожил специалист.