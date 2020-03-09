В Киргизии сложилась ситуация, при которой официальное исламское духовенство имеет очень низкий авторитет среди верующих. Это увеличивает авторитет псевдорелигиозных джамаатов. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин: Во внутренней политике Киргизии царят брутальные нравы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

На этом фоне, отметил политолог, растет авторитет псевдорелигиозных джамаатов, берущих на себя заботу о социальной жизни своих членов, которые по сути выполняют государственные функции: помогают устроить на работу, выдают беспроцентные ссуды и так далее.

По мнению центральноазиатского экспертного сообщества, указал Грозин, Киргизия сейчас является самой исламизированной страной, поскольку там растет количество мечетей и медресе, которых больше, чем школ.

В каждом регионе действуют по несколько джамаатов — объединений людей, исповедующих ислам того или иного толка, которые абсолютно не контролируются духовным управлением мусульман Киргизии, подытожил специалист.