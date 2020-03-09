Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов рассказал об офшорах лидера фракции «Голос» Святослава Вакарчука

«Вот к вашему вниманию <…> договор между такой компанией Krim Associates S.A. Компания находится не где-нибудь, а на британских Виргинских островах. Зачем люди регистрируют компании на британских Виргинских островах? Там не надо платить налогов, не нужно сдавать отчетность. Это обозначает, что те резиденты Украины, кто принимает здесь деньги, не хотят платить на Украине налоги. Вот в соответствии с этим договором, небольшая сумма в 155 тыс. крон предназначалась для некой предоплаты за концерт Вакарчука. Вот за эту же сумму инвойс с этим же штампом», — рассказал Портнов.

Платеж происходил, как отмечает Портнов, через швейцарский банк.

«Вакарчук использует швейцарский банк, у которого открыты счета на британских Виргинских островах. Все сделано для того, чтобы скрыть от украинцев налоги», — отметил Портнов. «Контрреволюция режима». Фракция «Голос» отказалась участвовать в голосовании и покинула зал парламента © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Он нашел еще один договор с компанией Krim Associates S.A. Кроме того, он нашел упоминание о компании в отчете Transparency International.

Речь о том, что отчете говорится о конфликте интересов грузинских чиновников в организации концерта «Океана Ельзи» в Батуми в 2015 году. При этом руководитель украинского отделения Transparency International — член фракции «Голос».

«В то время, когда вы, герои Майдана, призываете всех к войне, призываете реформировать армию, даете законодательные инициативы, в это время ваш лидер то поет для российских водочных олигархов в Монако, то в Юрмале в день Илловайской трагедии выступает для российской элиты, то прячет налоги, то пользуется швейцарской компанией задним числом, то является обладателем офшора, который скрывает деньги от украинского бюджета», — подытожил Портнов.

Он заявил, что хочет обратится в правоохранительные органы по факту уклонения от уплаты налогов и призвал членов «Голоса» сдать мандаты.