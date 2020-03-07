Наличие в новом Кабинете министров Украины представителей прошлой власти означает не смену политики президента Владимира Зеленского, а дефицит политических кадров. Об этом эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля сказал в комментарии изданию Украина.ру 6 марта

У политиков времен Януковича и Порошенко есть возможность вернуться во власть - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik Алексея Гончарука и одобрили новый состав правительства Дениса Шмыгаля. При этом депутаты от фракции «Голоса» назвали этот Кабмин «правительством [четвертого президента Украины Виктора] Януковича».

По словам Воли, наличие в правительстве представителей предыдущей власти не является для Украины новой ситуацией.

«Еще Майдан 2004 года разделил украинскую административную политическую элиту на две части, и с тех пор началась эпоха дефицита кадров. И сейчас начала складываться ситуация, когда люди работают во власти вне зависимости от того, какие политические взгляды были у них в 2014-м, 2010-м или 2004-м годах… Смены политики Зеленского не произойдет ни в одном из сегментов», — сказал эксперт.

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При этом он отметил, что сейчас на Украине в целом сохраняется преемственность политики, которую проводило правительство Владимира Гройсмана.