На «слугу народа» Бужанского напали после передачи «Народ против»

«В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира "Народ против". И верно, в 0 часов 30 минут толпа персонажей, человек 35-40 с битами, представившихся ветеранами полка "Азов" и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — написал Бужанский.
Он пошутил, что атака его не впечатлила, так как костюмов у него «явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых».