На «слугу народа» Бужанского напали после передачи «Народ против»

Народный депутат Макс Бужанский 6 марта в своем Telegram заявил о нападении на него после участия в программе «Народ против»

Украинская оппозиция осудила нападение на журналистов на суде по делу Шеремета © vybor.ua

Он пошутил, что атака его не впечатлила, так как костюмов у него «явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых».